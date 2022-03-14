Fitch снизило рейтинги российских страховых компаний

14 мар. 20:59

Международное агентство Fitch опустило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента шести страховых компаний РФ до уровня СС, такое сообщение распространила его пресс-служба.

Рейтинг Страхового дома ВСК, "Альянса", Российской национальной перестраховочной компании и "Альфастрахования" ранее составлял В+, "Согласия" - В, "Евроинс" - ССС+.

Решение Fitch связано с понижением суверенного рейтинга России до уровня C.

"Понижение рейтингов в первую очередь отражает дальнейшее ухудшение операционной среды российской страховой отрасли, вызванное ужесточением санкций и ответными мерами российской политики", - цитирует сообщение агентства ТАСС.