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Fitch снизило рейтинги российских страховых компаний

Fitch снизило рейтинги российских страховых компаний

Международное агентство Fitch опустило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента шести страховых компаний РФ до уровня СС, такое сообщение распространила его пресс-служба.

Рейтинг Страхового дома ВСК, "Альянса", Российской национальной перестраховочной компании и "Альфастрахования" ранее составлял В+, "Согласия" - В, "Евроинс" - ССС+.

Решение Fitch связано с понижением суверенного рейтинга России до уровня C.

"Понижение рейтингов в первую очередь отражает дальнейшее ухудшение операционной среды российской страховой отрасли, вызванное ужесточением санкций и ответными мерами российской политики", - цитирует сообщение агентства ТАСС.

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