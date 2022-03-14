В горах КБР ждут схода снежных лавин

14 мар. 20:50

Спасатели сегодня объявили экстренное предупреждение в Кабардино-Балкарии (КБР) из-за угрозы схода снежных лавин в горах на высоте более 1500 м, - сообщает ГУ МЧС России по КБР.

Повышенная лавиноопасность существует с вечера 14 марта и до конца дня 15 марта, - передает "Интерфакс".

В ведомстве также предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, а также с перекрытием автодорог, мостов и тоннелей.