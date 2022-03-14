Синяя вода потекла из кранов в армянском селе

14 мар. 20:28

Водопроводная вода приобрела синий цвет в нескольких домах села Кахцрашен Араратской области, о ЧП пишут армянские СМИ.

Накануне сотрудники компании "Веолия Джур" взяли образцы синей воды на анализ.

Пресс-секретарь компании Мурад Саркисян сообщил Sputnik Армения, что, по предварительным сведениям, причина окраски воды - использование жителями сульфата меди для сельскохозяйственных целей.

"Жители трех других домов, находящихся чуть выше, не имели жалоб и вода в их домах была чистой. Но выяснилось, что они использовали сульфат меди для дезинфекции деревьев и виноградников", - пояснил специалист.

Точная причина будет названа завтра по итогам лабораторной экспертизы. Полиция также ведет расследование.