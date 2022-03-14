В Геленджике закрывают временные пункты вакцинации

14 мар. 20:26

Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в курортном кубанском Геленджике, позволяет закрыть временные пункты вакцинации, - сообщает пресс-служба администрации города.

"Заболеваемость в городе снизилась практически на 50%, поэтому закрываются пункты вакцинации в администрации Геленджика и во Дворце культуры", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Впрочем, для желающих привиться или пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции такая возможность останется – прививки будут делать в городской поликлинике и в амбулаториях и ФАПах в округах.

Напомним, в Геленджике число от COVID-19 вакцинировано более 68% населения.