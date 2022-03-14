Финансовые системы Южного Кавказа и Центральной Азии уязвимы перед внешними потрясениями

Зависящие от экспорта сырьевых товаров, денежных переводов и туризма, экономики стран Южного Кавказа и Центральной Азии и их финансовые системы уязвимы перед внешними потрясениями.

Eurasia Review отмечает, что на экономики региона может оказать существенное влияние продолжающиеся пандемия и конфликт на Украине. Финансовые системы Южного Кавказа и Центральной Азии уязвимы перед воздействием внешних шоков. Негативные внешние потрясения, такие как глобальный финансовый кризис и скачок цен на нефть в 2014-2015 годах, привели к резкому снижению цен на кредиты и активы, что создало наследие проблемных займов и привело к дорогостоящему государственному вмешательству для спасения банков.

Некоторые особенности региональных банковских систем усиливают эту уязвимость. Во-первых, долларизация в странах Южного Кавказа и Центральной Азии намного выше, чем в странах с формирующейся рыночной экономикой. Во-вторых, банковский сектор невелик, сконцентрирован и часто в значительной степени принадлежит государству. Наконец, пробелы в банковском регулировании и надзоре также способствовали низкому качеству банковских кредитных портфелей и капитализации.

За последние два года пандемия сильно ударила по экономикам Южного Кавказа и Центральной Азии, но ее влияние на финансовый сектор остается ограниченным, чему способствовали чрезвычайные меры по поддержке домашних хозяйств, предприятий и банков. Однако сейчас шок от COVID усугубляется последствиями международных санкций, введенных в отношении России, имеющей значительные экономические и финансовые связи со странами Южного Кавказа и Центральной Азии.

В перспективе более сильные основы макропруденциальной политики (направленной на минимизацию системного риска финансового сектора) помогут повысить устойчивость этого сектора и смягчить воздействие крупных финансовых циклов и внешних потрясений. Как показывает опыт некоторых из этих стран, сильные основы макропруденциальной политики играют ключевую роль в сдерживании бума цен на кредиты и на активы, создании более крупных резервов в банковских балансах на случай неблагоприятных потрясений и снижении рисков, связанных с общими рисками и взаимосвязями между финансовыми учреждениями.

Усовершенствованная нормативно-правовая база для регулирования банковской проблемы и банкротства также ограничила бы риски для финансовой стабильности и государственного сектора. Наконец, реформы, снижающие роль государства и стимулирующие конкуренцию, будут способствовать расширению доступа к финансовым услугам и более устойчивому кредитованию и экономическому росту.