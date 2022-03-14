Предприниматели Северной Осетии пытаются поднять цены на товары

14 мар. 19:53

В Северной Осетии выявили случаи необоснованного повышения цен на товары, - сообщил министр экономического развития республики Заур Кучиев.

"На уровне республики наценки минимальные, основная причина роста цен в том, что поставщики продукции подняли цены. Мы уже обратились в УФАС для проверки тех точек сбыта, где наблюдается необоснованный рост цен", - рассказал Кучиев, передает ТАСС.

В то же время определенные товары продолжают реализовывать с нулевой наценкой, - добавил министр.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил продолжить контролировать ценообразование в республике, напомнив, что республика обеспечена запасом продовольствия не менее чем на 36-39 дней, и он постоянно пополняется.