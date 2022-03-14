Иран построит свой первый гибридный танкер

14 мар. 19:37

Национальная иранская танкерная компания (NITC) заказала у местного производителя постройку танкера типа Aframax, передает информагентство Shana со ссылкой на гендиректора NITC Хоссейна Шивы.

"Заказ на строительство танкера типа Aframax получил Иранский судостроительный и морской промышленный комплекс (ISOICO) в Бендер-Аббасе. Контракт будет подписан в ближайшее время", - цитирует его ТАСС.

Шива отметил, что вместимость нового судна составит 113 тыс т, он будет первым для Ирана отечественным гибридным судном, топливом для которого станет сжиженный природный газ (СПГ) и мазут с низким содержанием серы.

Глава NITC добавил, что танкер будет построен по современным стандартам Международной морской организации (IMO).