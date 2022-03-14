Украина потеряет от 10 до 35 процентов ВВП - МВФ

14 мар. 19:37

Украину в нынешнем году ждет падение ВВП как минимум на 10% при наиболее благоприятных сценариях завершения военного кризиса, - предупредил Международный валютный фонд (МВФ).

Оптимистический прогноз в 10%, изложенный в обновленном докладе фонда, предполагает "быстрое разрешение войны и значительную донорскую поддержку", на деле экономический спад может оказаться существенно глубже и достичь 25-35%.

"Однако интенсивность продолжающегося конфликта ведет к масштабным разрушениям производственного потенциала Украины и быстрому ухудшению прогнозов... Имеющиеся данные о сокращении реального ВВП в военное время (Ирак, Ливан, Сирия, Йемен) предполагают, что годовой спад может оказаться значительно большим - в пределах 25-35%", - говорится в документе, передает РИА Новости.

В МВФ напомнили, что предыдущие раунды конфликта с Россией обернулись для Украины падением ВВП на 6,6% и почти на 10% в 2014 и 2015 годах соответственно. Также рост отношения долга Украины к ВВП может составить до 60%, что на десять процентных пунктов превышает показатель 2021 года, - прогнозируют эксперты фонда.