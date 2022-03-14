РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Под Астраханью нашли настоящую подземную конопляную ферму

Под Астраханью нашли настоящую подземную конопляную ферму

Астраханские полицейские из отряда специального назначения "Гром" были поражены находкой: во время обыска у жителя Наримановского района они обнаружили потайную дверь в подземную теплицу, усаженную кустами марихуаны, - сообщает МВД РФ.

"Оперативники обследовали хозяйственную постройку, расположенную во дворе домовладения, и нашли потайную дверь, ведущую под землю. Каково было их удивление, когда за дверью обнаружилась настоящая конопляная ферма - 61 куст конопли рос в цветочных горшках", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Тут же находилась и лаборатория по изготовлению и фасовке наркотиков, где высушенные и измельченные растения прессовались и упаковывались в тюбики от детского крема, а также 240 граммов готовой "продукции".

Владелец подпольной плантации, 42-летний житель, подошел к бизнесу основательно: он оснастил теплицу лампами искусственного освещения и системой принудительной вентиляции, - говорится в сообщении.

1180 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version