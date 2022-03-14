Под Астраханью нашли настоящую подземную конопляную ферму

14 мар. 19:18

Астраханские полицейские из отряда специального назначения "Гром" были поражены находкой: во время обыска у жителя Наримановского района они обнаружили потайную дверь в подземную теплицу, усаженную кустами марихуаны, - сообщает МВД РФ.

"Оперативники обследовали хозяйственную постройку, расположенную во дворе домовладения, и нашли потайную дверь, ведущую под землю. Каково было их удивление, когда за дверью обнаружилась настоящая конопляная ферма - 61 куст конопли рос в цветочных горшках", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Тут же находилась и лаборатория по изготовлению и фасовке наркотиков, где высушенные и измельченные растения прессовались и упаковывались в тюбики от детского крема, а также 240 граммов готовой "продукции".

Владелец подпольной плантации, 42-летний житель, подошел к бизнесу основательно: он оснастил теплицу лампами искусственного освещения и системой принудительной вентиляции, - говорится в сообщении.