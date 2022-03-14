Азербайджан развивает чистую и зеленую энергетику

Роль Азербайджана как страны-производителя и экспортера энергии долгое время ассоциировалась с экспортом углеводородов. С подписания "Контракта века" в 1994 году страна вместе с международными партнерами приступила к добыче и транспортировке нефтяных ресурсов Каспийского моря на международные рынки. Однако нефть - не единственный экспортируемый Азербайджаном углеводород; природный газ как экологически чистый источник энергии становится все более важным компонентом энергетического экспорта страны.

Modern Diplomacy отмечает, что с запуском Южного газового коридора (ЮГК) в конце 2020 года экспорт природного газа из Азербайджана в Грузию, Турцию и Европу в 2021 году (включая январь 2022 года) составил около 18,5 млрд кубометров. За это время только в Европу поступило 8,9 млрд кубометров азербайджанского газа как по долгосрочным контрактам, так и по краткосрочным спотовым сделкам. В 2022 году Азербайджан планирует увеличить поставки природного газа, в основном в Европу, и рассматривает возможность удвоения своих мощностей.

Экспорт азербайджанского газа обеспечивает диверсификацию источников энергии и маршрутов, хотя и не может конкурировать с объемами газа, которые Европа получала из России. В связи с ростом цен на природный газ роль Азербайджана как альтернативного источника энергии для европейских рынков стала еще значительнее. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон подчеркнула это во время недавнего визита в Баку для участия в 8-м заседании Консультативного совета по ЮГК: "В Юго-Восточную Европу идет надежный, конкурентный, имеющий приемлемую цену газ. А повышающиеся цены на энергию и газоснабжение обуславливают невиданную до сих пор роль стратегического значения коридора для ЕС". Несмотря на план ЕС выйти на нулевой уровень по выбросам углерода к 2050 году в рамках "Зеленого соглашения" до 2030 года доля природного газа в электроэнергетике Европы должна составить 22%. И Азербайджан оценивается как надежный, предсказуемый партнер, способный обеспечить диверсификацию по доступным ценам. Также поступали сообщения о том, что Европа надеется получить большие объемы азербайджанского газа после недавних перебоев с поставками газа и обострения ситуации на Украине.

Для достижения этой цели от Азербайджана и его международных партнеров потребовалось провести большой объем работы, включавшей сотрудничество и координацию усилий. Несмотря на скептицизм некоторых экспертов, ЮГК был завершен в срок и в рамках бюджета. Природный газ считается экологически чистым источником энергии с низким содержанием углерода, и совсем недавно Еврокомиссия классифицировала атомную и газовую энергетику как переходные зеленые источники энергии, разрешив новые инвестиции в газовую инфраструктуру до 2030 года, если они будут соответствовать определенным критериям, включая ограничения на выбросы.

Вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы через ЮГК также соответствует планам Европы по декарбонизации и сокращению выбросов парниковых газов на 35% от уровня 1990 года к 2030 году. Учитывая долгосрочную цель республики - оставаться надежным и эффективным поставщиком чистой энергии в Европу, в дополнение к Шахдениз-1 Азербайджан планирует продолжать разработку потенциальных газовых месторождений на Каспии - "Абшерон", "Бабак", "Умид" и других. Доказанные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров, также страна обладает инфраструктурой, необходимой для продолжения устойчивого энергетического сотрудничества.

При этом существующие мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP) могут быть увеличены по мере необходимости. Пропускная способность TANAP может быть увеличена до 31 млрд кубометров в год, а пропускная способность TAP может быть удвоена до 20 млрд кубометров в год. Во время 8-го заседания Консультативного совета по ЮГК было объявлено, что проводятся маркетинговые исследования относительно дальнейшего расширения TAP. Помимо этих потенциальных объемов, для азербайджанского газа также существуют потенциальные рынки. К ним относятся страны Западных Балкан, а также Венгрия и Румыния. Доставка газа в разные уголки Европы может быть обеспечена по газопроводу Болгария - Румыния - Венгрия - Австрия (BRUA), Ионическо-Адриатическому трубопроводу (IAP) и интерконнектору Греция - Болгария (IGB).

Несмотря на обширные запасы нефти и газа, Азербайджан приступил к увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергосистеме страны. Потенциал возобновляемых источников энергии в стране оценивается в 27 тысяч МВт, а потенциал Каспийского моря, связанный с производством возобновляемой энергии, превышает 150 МВт.

Баку ставит перед собой цель увеличить долю производства электроэнергии на возобновляемых источниках энергии до 30% к 2030 году. Сейчас эта цифра составляет около 17%, в основном за счет гидроэнергетики. Однако с помощью недавних разработок в азербайджанском секторе возобновляемых источников энергии этот процесс будет ускорен за счет использования энергии ветра и солнца. Достигнуты договоренности с саудовской компанией ACWA Power и компанией Masdar (ОАЭ) о строительстве ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт и солнечной электростанции мощностью 230 МВт к юго-западу от Баку. В январе 2022 года AKWA Power начала строительство ветряной электростанции. Эти проекты привлекли в энергетический сектор Азербайджана иностранные инвестиции размером в $300 млн и $200 млн. Ожидается, что ветровая и солнечная электростанции будут ежегодно вырабатывать около 1,5 млрд кВтч электроэнергии, что позволит сэкономить 300 млн кубометров природного газа на экспорт.

Стратегия Азербайджана по зеленой энергетике была утверждена распоряжением президента 2 февраля 2021 года в рамках документа "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", в котором, среди пяти национальных приоритетов на ближайшее десятилетие, перечислены экологически чистая окружающая среда и следование принципам "зеленого роста". Ожидается, что это будет способствовать внедрению экологически чистых, "зеленых" технологий и увеличению доли возобновляемой энергии в энергетическом балансе страны. Кроме того, 31 мая 2021 года был принят закон "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии".

Потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана вышел на новый уровень после 44-дневной войны и освобождения ранее оккупированных Арменией территорий. По первоначальным расчетам потенциал возобновляемой энергетики на освобожденных территориях составляет 9200 МВт.

Распоряжением президента Азербайджана от 3 мая 2021 года Министерству энергетики Азербайджана поручено разработать концепцию и генеральный план зоны "зеленой" энергетики на освобожденных территориях. Кроме того, в июне 2021 года Минэнерго подписало соглашение о реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангиланском и Джебраильском районах, работа в этом направлении уже ведется. Помимо солнечной энергетики, Азербайджан также сотрудничает с Ираном по строительству Худаферинской ГЭС и ГЭС "Девичья башня" общей мощностью 280 МВт.

Так Азербайджан, где в 1846 году была пробурена первая современная нефтяная скважина, занимается диверсификацией используемых источников энергии и вносит свой вклад в усилия Европы по декарбонизации, экспортируя чистую энергию и увеличивая долю возобновляемых источников энергии. Поддержка чистой и зеленой энергетики стала очень важным элементом энергетической стратегии Азербайджана.