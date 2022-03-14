Вице-премьер рассказала детали запрета на экспорт зерна и сахара из России

14 мар. 19:16

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко завизировала проект по запрету экспорта зерновых и сахара, об этом она написала на своем канале в Telegram.

"Завизировала внесенные Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы РФ сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 июня текущего года", - пояснила зампредседателя правительства.

Абрамченко уточнила, что допускается вывоз зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям, возможен и экспорт сахара - для партнеров по ЕАЭС, в ЛНР и ДНР.

Российский вице-премьер уточнила, что это решение - временная мера, призванная удержать объемы внутри РФ, остановить цены и удовлетворить потребности внутренних потребителей и переработчиков.