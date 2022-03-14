МВФ предрек России "глубокую рецессию" из-за санкций

14 мар. 18:57

Россию ждет глубокая рецессия из-за западных санкций, рассказал высокопоставленный представитель Международного валютного фонда.

"Влияние (санкций) будет значительным для России... Россия столкнется с глубокой рецессией. Это отражение санкционного режима, который введен и довольно действенен", - приводит его слова РИА Новости.

В числе наиболее тяжелых санкций против РФ , представитель фонда назвал лишение Центрального банка возможности использовать золотовалютные резервы для поддержки рубля и финансовой системы, запрет на операции ряда крупных банков в ЕС, Великобритании и Америке, отключение семи банков от SWIFT.