Пенсионер попытался зарезать собственного сына в Алматинской области

14 мар. 18:50

В Алматинской области взят под домашний арест 71-летний пенсионер, подозреваемый в попытке убить собственного сына. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

Девятого марта в Талгарском районе в больницу с ножевыми ранениями был доставлен 44-летний житель села Бесагаш.

Правоохранители выяснили, что он пострадал от рук пожилого отца во время семейного скандала. Пожилой мужчина был задержан и рассказал, что нанес несколько ударов кухонным ножом взрослому сыну.

"С учетом преклонного возраста задержанного и других обстоятельств, а также поданного ходатайства в отношении пожилого пенсионера была избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Идет досудебное расследование по части 3 статьи 24 и части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Казахстана (Покушение на убийство).