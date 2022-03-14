Дагестанские энергетики вернули свет во все горные села

14 мар. 18:41

Дагестанские специалисты полностью восстановили подачу электроэнергии в горные села республики, - сообщила сегодня помощник министра энергетики республики Натали Гаджиева.

"Со вчерашнего вечера всего пара сел оставались без электричества. Сегодня энергетики с утра занимались этой проблемой и восстановили сложные участки. Электроснабжение полностью восстановлено", - рассказала Гаджиева, передает "Интерфакс".

Напомним, накануне из-за мокрого снега, ветра и дождей в Дагестане остались без электричества 67 горных сел.