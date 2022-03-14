Украина осталась без российских книг

14 мар. 18:32

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины сообщил о запрете ввоза и распространения издательской продукции с территории России.

"Запрещен ввоз и распространение всей издательской продукции с территории государства-агрессора (Украина считает агрессором Россию). Госкомтелерадио приостанавливает выдачу и останавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Информация уже опубликована на сайте комитета.