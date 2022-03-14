Выполнение западных санкций в России станет уголовно наказуемым

14 мар. 18:28

"Единая Россия" в максимально сжатые сроки подготовит законодательную инициативу об уголовной ответственности за следование антироссийским санкциям внутри страны, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он напомнил, что буквально только что были приняты поправки об административной и уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян.

"В то же время считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки! Иначе как предательством это называть нельзя. Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада", - цитирует Турчака РИА Новости.

Политик добавил, что "Единая Россия" в ближайшее время подготовит соответствующие поправки.