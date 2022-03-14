Саакашвили забрали из тюрьмы на обследование в Тбилиси

14 мар. 18:20

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили провели медицинское обследование в гражданской клинике втайне от его личного лечащего врача, адвокатов и членов семьи. Об этом сообщил сегодня сам экс-глава государства.

По словам Саакашвили, его вывезли из тюрьмы №12 в городе Рустави в Республиканскую больницу в Тбилиси, где провели электронейромиографию (ЭНМГ ) и гастроскопическое исследование.

"Первая процедура полностью подтвердила диагноз различных консилиумов, что в пенитенциарной системе у меня вызвали нейропатию, когда уже не ощущаются конечности и разные части тела, а также энцефалопатию Вернике, приводящую к двигательным и координационным нарушениям, потере памяти", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Он также указал на то, что в ходе гастроскопии медивки выявили у него многочисленные эрозии. "Врачи сказали мне, что если немедленно не начать серьезное лечение, состояние быстро ухудшится и закончится инвалидностью или смертью", - сказа бывший президент страны, добавив, что в пенитенциарной системе Грузии лечить эти заболевания невозможно.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день экс-глава государства объявил голодовку. Комментируя свое задержание, он отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 20 ноября бывший президент Грузии был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. В ночь на 30 декабря его перевезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму 12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания.