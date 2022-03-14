"Молдовагаз" заплатил "Газпрому" за февральские поставки голубого топлива

14 мар. 18:20

Сегодня "Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за февральские поставки топлива, - сообщил глава компании Вадим Чебан.

"АО "Молдовагаз" полностью расплатилось с ПАО "Газпром" за февральские поставки газа. До 21 марта компании необходимо перечислить российскому поставщику 43 миллиона долларов за 50% текущего потребления", - написал Чебан в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Напомним, 29 октября "Газпром" и "Молдовагаз" после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. Контракт был подписан практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты всех текущих платежей.