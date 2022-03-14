Пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу могут запретить вывозить из России

14 мар. 17:58

Экспорт пшеницы, ржи и некоторых других зерновых культур из России может быть запрещен с завтрашнего дня, об этом рассказали в Минсельхозе РФ.

Ведомство и Минпромторг предложили ввести такой запрет на срок до 30 июня для пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), ржи, ячменя и кукурузы, передает "Интерфакс".

Кабмин уже работает надо соответствующим документом.

Напомним, с 1 июля прошлого года по 10 марта нынешнего Россия экспортировала 28,1 млн т зерна, это на треть меньше, чем годом ранее (не считая экспорт в страны ЕАЭС за январь-март).