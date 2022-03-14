Китай выбирает российские продукты

14 мар. 17:53

Российское торгпредство в Китае сегодня опубликовало в приложении для коротких видео "Доуинь" (китайский аналог TikTok) ролик в поддержку российских продуктов, представленных на китайском рынке, который в течения дня набрал более 660 тыс "лайков", - сообщили в торгпредстве.

"Торгпредство России в Китае при участии представителей российского бизнеса записало видеообращение к китайским потребителям российской продукции, а торгпред России в Китае Алексей Дахновский поблагодарил китайских покупателей за интерес к продуктам из РФ, за их поддержку российских компаний, также представители российских брендов, представленных на китайском рынке, коротко рассказали о своей продукции", - сообщили в торгпредстве, передает РИА Новости.

Свои товары в ролике презентовали такие бренды, как "Синергетик" (бытовая химия), "Свитлогорье" (мороженое), "Аленка" и "Маша и Медведь" (кондитерская продукция), "Абрау-Дюрсо" и "Балтика" (алкогольная продукция), "Дядя Ваня" и "Самобранка" (консервированные овощи), "Фрутик" и "Коробочка сока" (безалкогольные напитки) и "Доктор Море" (препараты для здоровья из морских компонентов).

Также в видеоролике была представлена продукция национального магазина российских товаров, - добавили в торгпредстве.