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Главы МИД Беларуси и Турции обсудили Украину

Главы МИД Беларуси и Турции обсудили Украину

В понедельник, 14 марта, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Беларуси и Турции Владимира Макея и Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств подробно поговорили о ситуации в регионе в широком контексте и конкретно вокруг Украины. "Выразили единое мнение о том, что конфликт в его горячей фазе должен быть завершен как можно скорее", - говорится в сообщении.

Макей и Чавушоглу также обсудили вопросы эвакуации белорусских и турецких граждан из зоны конфликта и функционирование гуманитарных коридоров.

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