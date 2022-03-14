Главы МИД Беларуси и Турции обсудили Украину

14 мар. 17:42

В понедельник, 14 марта, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Беларуси и Турции Владимира Макея и Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств подробно поговорили о ситуации в регионе в широком контексте и конкретно вокруг Украины. "Выразили единое мнение о том, что конфликт в его горячей фазе должен быть завершен как можно скорее", - говорится в сообщении.

Макей и Чавушоглу также обсудили вопросы эвакуации белорусских и турецких граждан из зоны конфликта и функционирование гуманитарных коридоров.