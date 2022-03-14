В Волгограде создадут солидный запас лекарств для льготников

14 мар. 17:35

Власти Волгоградской области заключили основную часть контрактов на поставку лекарств для льготников и уже проводят дозакупки на второе полугодие, - сообщили в облздраве.

"На первое полугодие проведены закупки, на второе полугодие лимиты доведены в конце февраля. Проводятся закупочные мероприятия", - сказал сотрудник ведомства, отметив, что всего на закупку лекарств для всех категорий льготников в 2022 году выделено порядка 2 млрд рублей, передает "Интерфакс".

Всего на систему здравоохранения региона в 2022 году направят более 13,7 млрд рублей, которые пойдут на содержание медучреждений и обеспечение лекарственными препаратами.