Маски можно будет не носить в метро, магазинах и кафе в Москве

14 мар. 17:30

Со вторника маски станут необязательными в общественном транспорте, театрах, музеях, магазинах и кафе Москвы, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"С завтрашнего дня в Москве перестанет быть обязательным ношение масок как общественном транспорте, так и на предприятиях, в том числе в учреждениях культуры, торговых центрах, магазинах и кафе, как для сотрудников, так и для посетителей", - цитирует его ТАСС.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене масочного режима и антикоронавирусных мер на предприятиях и в организациях.