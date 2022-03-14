Ставропольские полицейские арестовали подозреваемого убийцу

14 мар. 17:20

Ставропольские правоохранители по горячим следам задержали и арестовали подозреваемого в жестоком убийстве, - сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"Утром 12 марта между ранее судимым за незаконный оборот наркотиков 35-летним подозреваемым и его 67-летней матерью произошел конфликт, и мужчина, находясь в неадекватном психоэмоциональном состоянии, стал душить женщину, после чего нанес ей удар ножом в спину. От полученных травм женщина скончалась. Затем, дождавшись возвращения своей 37-летней супруги с работы, мужчина задушил и ее", - говорится в сообщении следователей, передает "Интерфакс".

Подозреваемый хотел покончить с собой, но был задержан, а затем арестован сотрудниками полиции. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по факту двойного убийства, совершенного с особой жестокостью, возбуждено уголовное дело.