Зеленский выступит в среду перед членами Конгресса США

14 мар. 17:20

В среду, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский собирается выступить по видеосвязи перед обеими палатами конгресса США. Об этом говорится в совместном заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера.

"Мы приглашаем всех членов палаты представителей и сената присутствовать на виртуальном обращении к конгрессу США президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в документе

В заявлении также сообщается, что выступление украинского лидера начнется в 09:00 (16:00 мск), передает ТАСС.