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Ильхам Алиев обсудил с главой Евросовета нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Ильхам Алиев обсудил с главой Евросовета нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

В понедельник, 14 марта, состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

В ходе беседы стороны поговорили о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе, контактах и процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, в том числе о вопросах открытия коммуникаций и делимитации границ.

Помимо этого, Ильхам Алиев и Шарль Мишель обсудили последнее события на Украине и их возможное влияние на региональную безопасность на Южном Кавказе, передает ТАСС.

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