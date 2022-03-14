Вирусолог: подштамм омикрона BA.2 только вступает в права

14 мар. 16:45

Новый подштамм омикрона BA.2, бушующий сейчас в Китае имеет множество мутаций и может оказаться заразнее предыдущих штаммов, считает главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, пишет "Вечерняя Москва".

Вирусолог предположил, что с этим подштаммом может быть связана новая вспышка коронавируса в Китае.

"Дельтакрон" практически изжил себя, а вот BA.2, судя по всему, только вступает в свои права, если можно так выразиться. Его появление стало возможным благодаря ряду мутаций, которые произошли с исходным штаммом "омикрон". Но изменения повлияли на функционирование вируса, поэтому есть опасение, что BA.2 станет намного опаснее", - предположил Альтштейн.

Вариант BA.2 уже выявили в странах Западной Европы - Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, до Восточной Европы он пока не добрался.

Подштамм BA.2 имеет 28 мутаций, он примерно на 30% заразнее исходного омикрона, а также способен ускользать от иммунитета и моноклональных антител.