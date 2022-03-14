Правящая партия Грузии подозревает президента в нарушении Конституции

14 мар. 16:40

Правящая партия "Грузинская мечта" подозревает президента Грузии Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции. Об этом сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

Ранее Зурабишвили заявила, что правительство Грузии ограничивает ее международную деятельность

"26 февраля 2022 года мне поступил письменный отказ в рабочих визитах в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву. Учитывая текущую ситуацию, я отменила все официальные форматы. Я посчитала необходимым использовать личные контакты и превратила рабочий визит в личные встречи", - заявляла она.

По словам Кобахидзе, если слова президента правдивы, то получается, что она нарушила Конституцию. "Мы разберемся в этом", - цитирует его "Грузия Online".

Напомним, согласно Конституции Грузии, президент странные осуществляет представительские полномочия во внешних отношениях, ведет переговоры с иностранными го­су­да­рствами и международными организациями с согласия правительства.​