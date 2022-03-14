Utair обезопасила свои самолеты, записав их в российский реестр

14 мар. 16:34

Авиакомпания Utair перевела в российский реестр все свои 50 самолетов.

Ранее лайнеры были зарегистрированы на Бермудах, местные авиационные власти уведомили перевозчика о приостановлении действия сертификатов летной годности в отношении самолетов с регистрацией на Бермудах.

"В ответ мы незамедлительно ограничили полеты этих лайнеров. Мы начали переводить самолеты в российский реестр еще в прошлом году, и на сегодня закончили перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing-767", - сообщил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

По его словам, 50 лайнеров в российской регистрации достаточно для бесперебойного авиационного обслуживания пассажиров и заказчиков.

Самолеты Utair с регистрацией в РФ выполняют в том числе и зарубежные рейсы. Utair - четвертая по величине российская авиакомпания.