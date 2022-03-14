Казахстан ограничил вывоз валюты

14 мар. 16:22

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", запрещающий вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс, cообщает пресс-служба главы государства.

"В целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан постановляю: запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США", - сказано в тексте указа.

Помимо этого, запрещен вывоз за границу слитков аффинированного золота и инвестиционных монет из золота и серебра.

Стоит добавить, нацбанк Украины запретил свободный вывоз более десяти тысяч евро.