В Asus рассказали о "замерших" поставках товаров в Россию

14 мар. 16:21

Крупный тайваньский производитель ноутбуков и компьютерной техники Asus сообщил в своем Telegram-канале в России, что поставки товаров в страну практически "замерли" из-за последних событий в мире.

"Компания Asus следует международным предписаниям, и данная ситуация повлекла за собой серьезные проблемы по всей цепочке поставок - в логистике и банковских услугах", - говорится в заявлении.

Ранее сегодня сообщалось, что Asus занимается разработкой плана по уходу с российского рынка на фоне санкций против РФ.