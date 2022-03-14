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"Аэрофлот" вывезет россиян из Турции и Таиланда

&quot;Аэрофлот&quot; вывезет россиян из Турции и Таиланда

Авиакомпания "Аэрофлот" 15 марта планирует выполнить специальные рейсы для вывоза россиян из Турции и Таиланда.

"Аэрофлот» организует специальные рейсы из Стамбула и Антальи, а также Пхукета для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом. К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полетным сегментом из РФ", - сообщает перевозчик.

Все пассажиры вывозных рейсов прибудут в аэропорт Внуково. Оператором рейсов выступит авиакомпания iFly.

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