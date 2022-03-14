"Аэрофлот" вывезет россиян из Турции и Таиланда

14 мар. 16:18

Авиакомпания "Аэрофлот" 15 марта планирует выполнить специальные рейсы для вывоза россиян из Турции и Таиланда.

"Аэрофлот» организует специальные рейсы из Стамбула и Антальи, а также Пхукета для возвращения российских туристов, находящихся за рубежом. К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полетным сегментом из РФ", - сообщает перевозчик.

Все пассажиры вывозных рейсов прибудут в аэропорт Внуково. Оператором рейсов выступит авиакомпания iFly.