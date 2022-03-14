В Берлине сообщили о готовности к прекращению поставок газа из РФ

14 мар. 16:14

Германия подготовлена к возможному прекращению поставок российского газа в Европу, заявил представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.

"Мы к этому подготовлены", - сказал он, назвав гипотетической ситуацию, при которой Москва в одностороннем порядке прекратит поставки газа. При этом в Минэкономики отметили, что "в кратко- и среднесрочной перспективе" снабжение ФРГ будет обеспечено, пишет Lenta.ru.

Как подчеркнул сотрудник ведомства, долгосрочные усилия кабмина Германии по снижению зависимости от поставок из России заключаются, в частности, в расширении сети возобновляемых источников энергии.

Он уточнил, что Берлин ведет переговоры для повышения независимости от поставок угля из РФ.

"В том, что касается поставок угля, ситуация такова, что возможности поставок в значительной степени диверсифицированы. Я не помню страны возможных поставок, но там отход от российского импорта обеспечен", - заключил сотрудник, добавив, что предстоит процесс переговоров и дискуссий, чтобы в ФРГ "эту зависимость сократить".