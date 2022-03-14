Россия отказывается от работы в ПАСЕ

14 мар. 16:04

Российская делегация приостанавливает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил член делегации Александр Башкин.



"Принято решение не принимать участие в работе комитетов и органов ПАСЕ, в пленарных заседаниях", - цитирует его РИА Новости.



Башкин пояснил, что такое решение обусловлено яркой антироссийской направленностью работы ассамблеи. Он подчеркнул, что в настоящее время руководство России, министерство иностранных дел РФ рассматривают вопрос о прекращении участия России в Совете Европы.