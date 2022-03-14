Набиуллина не будет проводить пресс-конференцию после решения по ключевой ставке в пятницу

14 мар. 16:01

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 18 марта впервые за два года не будет проводить пресс-конференцию после планового заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

"В пятницу, 18 марта, состоится очередное заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Публикация решения как всегда в 13:30 (мск), заявление председателя Банка России - в 15:00", - сообщила пресс-служба регулятора.

Напомним, в 2020 году Набиуллина сообщила, что брифинги будут проводиться после каждого заседания.

В настоящее время ключевая ставка в России составляет 20% - это исторический максимум.