14 мар. 16:30

Когда СССР в 1979 году вошел в Афганистан, американцы смогли объединить большую часть мира и подорвать влияние Союза. Моджахедов, воевавших против коммунистического режима в Кабуле и советских военных, финансировали и поддерживали не только страны НАТО, но и Иран, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия и даже дружественный Китай. Американцы также уговорили страны Персидского залива увеличить поставки нефти на мировой рынок и лишить СССР главного источника дохода. Результат афганской войны все прекрасно помнят: перестройка, банкротство и развал великой державы. Этот же сценарий президент США Джозеф Байден хочет провернуть во второй раз.