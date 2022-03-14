Danone остается в России

14 мар. 15:50

Французская компания Danone решила остаться в России. Об этом сообщили в пресс-службе "Danone Россия".

"Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Главными приоритетами Danone в России на данный момент являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса", - говорится в сообщении.

В Danone отметили, что задачей бизнеса в нынешней ситуации является обеспечение потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания. Уточняется, что ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в РФ в настоящее время работают в штатном режиме.