РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Стрельба по людям довела чиновника из Дагестана до суда

Стрельба по людям довела чиновника из Дагестана до суда

Руководитель махачкалинского поселка Шамхал ответит в суде за стрельбу по людям из травматического оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Следствием было установлено, что обвиняемый в ходе возникшего из-за земли конфликта произвел из незаконно приобретенного пистолета несколько выстрелов в двух знакомых.

Отмечается, что знакомые получили ранения, квалифицирующиеся по степени тяжести как средний вред здоровью.

Стоит добавить, что дело рассмотрит Кировский районный суд Махачкалы.

1495 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version