Стрельба по людям довела чиновника из Дагестана до суда

14 мар. 15:47

Руководитель махачкалинского поселка Шамхал ответит в суде за стрельбу по людям из травматического оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Следствием было установлено, что обвиняемый в ходе возникшего из-за земли конфликта произвел из незаконно приобретенного пистолета несколько выстрелов в двух знакомых.

Отмечается, что знакомые получили ранения, квалифицирующиеся по степени тяжести как средний вред здоровью.

Стоит добавить, что дело рассмотрит Кировский районный суд Махачкалы.