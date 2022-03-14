В Центре Гамалеи советуют продолжать носить маски в Москве

14 мар. 15:47

В Москве масочный режим со вторника носит рекомендательный характер, но соблюдать противоэпидемические меры по-прежнему важно, считает профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, пишет РИА Новости.

"Коронавирус никуда не уходит. Что касается отмены масочного режима. Режим – это когда государство наблюдает и делает замечания или штрафует. А противоэпидемические мероприятия сохраняют свою важность, люди должны и маски носить, и должны дистанцироваться, и руки мыть. Поскольку эпидемия продолжается, то сознательные люди должны соблюдать эти меры", - заявил вирусолог.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили свыше 41 тыс случаев коронавируса.