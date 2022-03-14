Байден собирает антироссийскую коалицию

Сегодняшний кризис на Украине обозначил не только прямое столкновение интересов Запада и России, но и изменение мирового порядка. США не могут никак поверить, что мир уже не однополярный, и отчаянно пытаются заставить и друзей, и врагов задушить российскую экономику. Когда СССР в 1979 году вошел в Афганистан, американцы смогли объединить большую часть мира и подорвать влияние Союза. Моджахедов, воевавших против коммунистического режима в Кабуле и советских военных, финансировали и поддерживали не только страны НАТО, но и Иран, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия и даже дружественный Китай. Американцы также уговорили страны Персидского залива увеличить поставки нефти на мировой рынок и лишить СССР главного источника дохода. Результат афганской войны все прекрасно помнят: перестройка, банкротство и развал великой державы.

Этот же сценарий президент США Джозеф Байден хочет провернуть во второй раз. Всего, чего он мог добиться от Европы, он уже добился. ЕС нечем угрожать России еще больше, введены все возможные санкции. Поэтому Байден принялся прогибать под себя остальной мир. Он отчаянно пытается дозвониться до Мадуро, до наследных принцев Саудовской Аравии и Эмиратов и умоляет их выбросить на рынок дополнительные миллионы баррелей нефти. Пока нефтяные страны молчат. По данным американских СМИ, Мухаммед бен Салман и Мухаммед бен Зайед даже разговаривать с Байденом не хотят. Эмиратцы и саудовцы обижены на Байдена за то, что он критиковал их внутреннюю политику и военные действия в Йемене. А также за то, что именно демократы Байдена запретили поставки оружия и современных истребителей F-35 в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Параллельно "Дядя Сэм" зондирует почву в Китае. США делают все, чтобы перетянуть Китай на свою сторону, как когда-то в середине 70-х. 14 марта советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан встретится в Риме с высокопоставленным китайским дипломатом Янгом Цзечи. Цель переговоров – заставить Китай присоединиться к санкциям Запада против России. "Мы сообщаем Пекину напрямую, в частном порядке, что широкомасштабные усилия по уклонению от санкций или поддержка России в ответ на них обязательно будут иметь последствия. Мы не позволим этому продолжаться и не позволим спасти Россию от этих экономических санкций из любой страны в любой точке мира", - угрожает Салливан.

Чуть внятнее то, чего хотят США от Китая, выразил пресс-секретарь Байдена. "Китай соблюдает введенные санкции. Они явно воздержались и от голосования в Совете Безопасности ООН, и сделали некоторые замечания по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины. Если они не соблюдают санкции, <...> у нас явно есть средства для принятия мер", — сказала Джен Псаки.

Какие конкретные меры от Китая ждут США, объяснил российский министр финансов Антон Силуанов. Помните, что Европа и США заморозили половину российских золотовалютных резервов? Так вот, вторая половина этих ЗВР частью хранится в золоте, а частью в китайской валюте. Американцы хотят, чтобы китайцы тоже в своих банках заморозили наши активы и ограничили России доступ к юаням, а также торговлю. Что китайский дипломат скажет Салливану, остается только предполагать. Но уже сегодня ясно, что Китай не собирается плясать под банджо Америки. КНР будет максимально использовать свое выгодное положение. Российское правительство уже рекомендовало своим гражданам хранить часть сбережений в юанях.

Импорт и экспорт России, очевидно, будет переориентирован на китайский рынок. Вряд ли Пекин будет отказываться от таких явных выгод. Кроме того, в геополитическом плане США и ЕС не пошли на уступки Китаю. Тайвань они все еще считают де-факто независимой страной, и недавно Байден запретил покупать у КНР карты, где остров закрашен как часть Поднебесной. Несмотря на это, США на всех уровнях будут пытаться внести раскол между Россией и Китаем. Новость Financial Times о том, что якобы Москва попросила у Пекина военную помощь из-за Украины, работает именно на эту цель.

Что будет завтра, неизвестно. Но пока что Си Цзиньпин держится и не проявляет признаков слабости перед США. В любом случае, России не нужно чересчур полагаться на Китай. Сейчас нужно максимально мобилизовать дипломатию и подключить все страны мира, готовы работать с нами независимо и на взаимовыгодной основе. Когда Китай увидит, что мы работаем и с Турцией, и с Ираном, и с Индией, и с Пакистаном, и с ЮАР и даже Южной Кореей, и поймет, что он далеко не в уникальном положении, а значит, Россия младшим партнером Китая не станет. Еще можно рассчитывать на то, что американская школа дипломатии деградировала настолько, что США своими топорными подходами не смогут перетянуть Китай на свою сторону. Все-таки Джейк Салливан – это не Генри Киссинджер.