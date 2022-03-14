Azur Air запускает рейсы из Москвы в Стамбул на зарегистрированных в России самолетах

14 мар. 15:29

Российская авиакомпания Azur air 13 марта запустила рейсы между Москвой и Стамбулом. Они будут выполняться на зарегистрированных в России самолетах Boeing.

"Авиакомпания Azur air запустила прямые рейсы в Стамбул из Москвы. Программа полетов стартовала 13 марта и запланирована до конца зимнего расписания. Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность выполнения этих рейсов и в летнем сезоне", - сообщает перевозчик.

В авиакомпании отметили, что "рейсы выполняются на самолетах Boeing 767-300, которые зарегистрированы в России". "Это позволит авиакомпании выполнить программу полетов в запланированном объеме. Кроме того, эти воздушные суда задействованы в программе вывозных рейсов для пассажиров, которые находятся за рубежом", - уточняется в сообщении.