СМИ: Европа заморозит активы Абрамовича, но…

14 мар. 15:27

Евросоюз дал согласие на введение санкций в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что неофициально санкции против предпринимателя одобрили на прошедшей воскресенье встрече ЕС. Как передает агентство, обсуждение ограничений в отношении российских бизнесменов продолжится 14 марта.

Reuters напомнили, что попавший под британские санкции Абрамович является гражданином Португалии, при этом Лиссабон может воздержаться от заморозки его активов и наложения на него запрета на поездки.