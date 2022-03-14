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СМИ: Европа заморозит активы Абрамовича, но…

СМИ: Европа заморозит активы Абрамовича, но…

Евросоюз дал согласие на введение санкций в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что неофициально санкции против предпринимателя одобрили на прошедшей воскресенье встрече ЕС. Как передает агентство, обсуждение ограничений в отношении российских бизнесменов продолжится 14 марта.

Reuters напомнили, что попавший под британские санкции Абрамович является гражданином Португалии, при этом Лиссабон может воздержаться от заморозки его активов и наложения на него запрета на поездки.

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