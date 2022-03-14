Россияне массово возвращаются в "Одноклассники"

14 мар. 15:11

Социальная сеть "Одноклассники" зафиксировала рекордный приток новой аудитории, с начала марта рост регистраций новых пользователей достиг 66%, сообщает пресс-служба компании.

"В последние дни ОК фиксируют рекордный приток активной аудитории. С начала марта рост регистраций пользователей в ОК превысил 66%. Кроме того, соцсеть фиксирует резкий рост восстановлений аккаунтов (на 36% по сравнению с предыдущей неделей) и пользователей, которые вернулись к более активному ведению соцсети - более чем на 40%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе исследования сравнивались показатели за 5-6 марта и 12-13 марта.

Стоит добавить, что компания запустила функцию, позволяющую в один клик поделиться ссылкой на свой профиль в ОК в любой соцсети и мессенджере.