Открытия Военно-Грузинской дороги пять дней ждут 500 автомобилей

14 мар. 15:05

Почти 500 автомобилей скопились в районе Верхнего Ларса в ожидании открытия Военно-Грузинской дороги.

Дорога остается закрытой с 9 марта. В районе скопления автотранспорта, ожидающего проезда по Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии, развернут пункт обогрева. "Такое решение было принято в связи с тем, что на территории Грузии сохраняется неблагоприятный погодный прогноз, а значит движение по автодороге, соединяющей Россию и Закавказье, может быть запрещено еще несколько дней. В настоящее время возобновления движения в районе населенного пункта Верхний Ларс ожидают около 480 машин", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Северной Осетии.

Открытия дороги ждут около 400 большегрузов и порядка 100 легковых автомобилей.

"За два дня питание (в пункте обогрева - ИФ) получили более 250 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Военно-Грузинская дорога закрылась из-за снегопада в 15:10 мск 9 марта.