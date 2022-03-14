Азербайджан опубликовал пять принципов мирного договора с Арменией

14 мар. 15:00

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на дипломатическом форуме в Анталье, рассказал о миротворческих усилиях Баку на постконфликтном этапе.

Он акцентировал внимание на том, что Армения до сих пор не ответила на шаги, предпринятые азербайджанской стороной для нормализации отношений между странами. В частности, Ереван никак не отреагировал на заявления, сделанные на самом высоком уровне, о готовности Баку подписать мирный договор.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что в качестве следующего шага Азербайджан несколько дней назад представил Армении предложение о базовых принципах для установления отношений между странами, состоящее из пяти пунктов:

- Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности своих международных границ и политической независимости друг друга;

- Взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и принятие юридического обязательства о том, что такой иск не будет предъявлен в будущем;

- Воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН;

- Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- Открытие транспорта и коммуникаций, строительство других соответствующих коммуникаций и налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.