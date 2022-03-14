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Израиль не намерен быть путем обхода санкций Запада против России

Израиль не намерен быть путем обхода санкций Запада против России

Израиль не станет путем для обхода антироссийских санкций Запада, сообщил в понедельник министр иностранных дел страны Яир Лапид, находящийся с визитом в Братиславе.

"Израиль не будет путем обхода санкций, введенных против России Соединенными Штатами и странами Запада", - написал глава МИД Израиля в Twitter.

Он добавил, что внешнеполитическое ведомство страны при участии ЦБ Израиля, министерств финансов, экономики, энергетики, Управления аэропортов страны и других структур "координирует этот вопрос".

Лапид подчеркнул, что "Израиль сделает все, что в его силах, чтобы помочь в посреднических усилиях, направленных на прекращение огня и восстановление мира" на Украине. По его словам, Израиль работает вместе с США и европейскими партнерами "с тем, чтобы не допустить продолжения трагедии".

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