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Силуанов: Россия не желает ухода иностранных компаний

Силуанов: Россия не желает ухода иностранных компаний

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия хочет, чтобы иностранные компании не уходили из страны.

"Нам хотелось бы, чтобы компании продолжали здесь работать. Потому что в иностранных компаниях работают российские работники, потребляется российская продукция, производится дополнительный валовый продукт", - приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что уход компаний с российского рынка невыгоден никому. По его словам, это ударяет по не только иностранным компаниям, но и сказывается на работе экономики России. "Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы компании продолжали работать. И многие компании так и делают", - добавил Силуанов.

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