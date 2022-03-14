Силуанов: Россия не желает ухода иностранных компаний

14 мар. 14:31

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия хочет, чтобы иностранные компании не уходили из страны.

"Нам хотелось бы, чтобы компании продолжали здесь работать. Потому что в иностранных компаниях работают российские работники, потребляется российская продукция, производится дополнительный валовый продукт", - приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что уход компаний с российского рынка невыгоден никому. По его словам, это ударяет по не только иностранным компаниям, но и сказывается на работе экономики России. "Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы компании продолжали работать. И многие компании так и делают", - добавил Силуанов.