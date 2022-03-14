Власти Подмосковья заверили, что предпосылок для дефицита продуктов в магазинах нет

14 мар. 14:17

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в ходе совещания с главами городских округов и министрами региона, что нет предпосылок для дефицита продуктов в магазинах Подмосковья.

"Мониторинг - это важно. И взаимодействие с сетями у нас всегда было очень заметным, хорошим. Прошу вас также сопровождать. Соответственно каких-то предпосылок, чтобы полки были пустыми, сегодня нет, за исключением там, где ажиотажный спрос по этим группам товаров. Значит, нужно их сопровождать", - сказал губернатор.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский поделился результатом проведения проверок в ряде магазинов Подмосковья. "Сегодня проехались по магазинам, посмотрели как выглядят полки: Жуковский, Пушкинский район, Красногорск, Одинцово. Как мы видим, на утро все полки заполнены, дефицита нет", - заявил он.