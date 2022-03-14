Латвии понадобились турецкие Bayraktar

14 мар. 13:59

Латвия хочет разместить на своих авиабазах турецкие Bayraktar TB2. Об этом заявил министр обороны республики Артис Пабрикс.

"Мы были бы очень рады, если бы Турция разместила Bayraktar TB2 в Латвии на несколько месяцев. Если бы они были размещены на наших авиабазах сроком от 3 до 6 месяцев, мы бы смогли их протестировать и использовать для наблюдательных миссий", - цитирует его ТАСС.

По словам Пабрикса, это стало бы очень долгожданной поддержкой. Глава оборонного ведомства также сообщил, что Рига ожидает визита министра национальной обороны Турции Хулуси Акара весной 2022 года. Кроме того, продолжил он, Латвия ждет "от Турции политической поддержки, в первую очередь внутри НАТО".