Армения попросила МГ ОБСЕ помочь с заключением мирного договора с Азербайджаном

14 мар. 13:55

Ереван обратилась в минскую группу ОБСЕ для организации переговоров о подписании мирного соглашения с Баку, сообщается в понедельник в заявлении МИД Армении.

"Армения ответила на предложения Азербайджана и обратилась к сопредседателям минской группы ОБСЕ для организации переговоров о заключении мирного договора между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на основе Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и международной хартии о политических и гражданских правах", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку передал Еревану предложение из пяти пунктов по нормализации отношений.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что после войны в Карабахе осенью 2020 года его правительство готово открыть эру мира в регионе.

Отметим, что несмотря на это, ситуация на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения в Карабахе остается напряженной, армянские боевики практически ежедневно обстреливают позиции азербайджанской армии.